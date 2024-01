Le festival Sculptura revient pour une deuxième édition du 19 janvier au 10 mars

Particularité de cette année, le festival s'étend et s'insère dans l'espace public. En plus de l'exposition à la Gare Maritime, un parc de sculptures sur le site de Tour & Taxis et des expositions dans divers lieux de la capitale (notamment au Pixel Museum, au Migration Museum à Molenbeek et à l'hôtel The Dominican) viennent s'ajouter au programme.

"L'objectif de cette rencontre est d'encourager le public à s'attarder sur la sculpture et de l'amener à regarder consciemment ce qu'il croise dans la ville", souligne Be Culture.