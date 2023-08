Le Gabon depuis l'indépendance en dix dates

Déposé par un coup d'Etat trois ans plus tard, il est ramené au pouvoir par une intervention militaire française.

En décembre 1967, à la mort de Léon Mba, Albert-Bernard Bongo accède au pouvoir. Il impose le Parti démocratique gabonais (PDG) comme parti unique et dirige le pays d'une main de fer, profitant notamment de la manne pétrolière. En 1973, converti à l'islam, il devient El Hadj Omar Bongo, auquel il ajoutera Ondimba, le nom de son père, en 2003.

Seul candidat, il est élu président en 1973, 1979 et 1986. De janvier à avril 1990, de graves troubles sociaux tournent à l'émeute. En mai, le multipartisme est adopté, mais Omar Bongo remporte toutes les élections présidentielles (1993, 1998 et 2005) face à une opposition qu'il divise ou rallie à sa cause.

- 2009: Ali Bongo, l'héritier -