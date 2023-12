Le "Goncourt belge" attribué à Neige Sinno pour "Triste tigre"

Dans ce récit multiprimé, paru en août 2023 aux éditions P.O.L, Neige Sinno, 46 ans, relate les abus sexuels commis par son beau-père, dont elle a été victime durant son enfance et son adolescence. Très remarqué dès sa sortie en librairie, "Triste tigre" a également reçu le Prix Femina et le Goncourt des Lycéens, en novembre dernier.

Après des délibérations internes au sein des universités et hautes écoles participantes, les étudiants ont choisi de récompenser ce roman "hors norme", cette "quête émouvante et sans pareille vers la vérité", indique Passa Porta dans un communiqué.

L'autrice française sera invitée en mars 2024 afin de se voir remettre le prix à la Résidence de France à Bruxelles.

Depuis 2016, le Choix Goncourt de la Belgique permet aux étudiants en langues et littératures de 16 universités et hautes écoles flamandes et francophones d'élire leur auteur ou autrice favori parmi la deuxième sélection du Prix Goncourt. Le Prix est organisé par l'Ambassade de France en Belgique, l'Agence Universitaire de la Francophonie, l'Alliance française de Bruxelles-Europe et Passa Porta, avec le soutien de l'Académie Goncourt.

En 2022, le Choix Goncourt de la Belgique avait été décerné à Giuliano da Empoli pour son livre "Le mage du Kremlin", également lauréat du Grand Prix de l'Académie française.