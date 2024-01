Le Goncourt peut rendre heureux, la preuve avec Alexis Jenni

Si l'histoire littéraire a retenu le cas de lauréats rendus malheureux par leur prix Goncourt, il en existe aussi d'heureux, comme Alexis Jenni, qui écrit et publie beaucoup - quatre livres en six mois.

Lançant une collection d'essais brefs, chez l'éditeur suisse protestant Labor et Fides, ce texte percutant raconte les modifications de sa perception après cet AVC, et ce que la neurologie sait aujourd'hui du cerveau. C'est drôle et intelligent à la fois.

"L'organe touché va bien. Je n'ai pas perdu l'usage de ma cervelle. Même si je ne voyais que la moitié des choses, et que c'était compliqué, en rigolant je disais que j'avais eu un AVC de nanti", explique à l'AFP Alexis Jenni, 60 ans.

Le livre raconte tout de même "cette tristesse d'être passé si près de ma propre mort, émotion énorme que mon cerveau avait mise sous clé pour qu'elle ne tourne pas en panique".