Le gouvernement australien enquête avec Ticketmaster sur un "problème" de cybersécurité

La société californienne Ticketmaster exploite l'une des plus grandes plateformes de billetterie en ligne au monde.

La semaine dernière, le ministère américain de la Justice a assigné le géant du spectacle vivant Live Nation Entertainment, qu'il accuse de pratiques anticoncurrentielles dans l'organisation de concerts ainsi que la billetterie via sa filiale Ticketmaster.

Les pratiques tarifaires de Ticketmaster, avec des frais élevés et l'absence d'alternatives, constituent depuis longtemps un problème politique aux Etats-Unis, et peu de mesures ont été prises pour ouvrir le marché à une plus grande concurrence.

L'entreprise a elle fait valoir qu'il n'existait pas de fondement à cette action en justice, qui est, selon elle, le résultat "de pressions politiques intenses et d'une campagne de lobbying de ses rivaux et des revendeurs de billets".