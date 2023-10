Le grand cinéaste iranien Dariush Mehrjui meurt poignardé

Dariush Mehrjui, qui avait 83 ans, est considéré comme l'un des plus grands représentants du cinéma iranien pour avoir été réalisateur, producteur et scénariste durant six décennies au cours desquelles il a été confronté à la censure avant et après la révolution islamique de 1979.

Il a notamment réalisé en 1969 La vache, l'un des premiers films de la nouvelle vague du cinéma de son pays et récompensé par le prix du jury à la Mostra de Venise en 1971.

Son épouse Vahideh Mohammadifar, qui avait 54 ans, était également scénariste et scénographe.