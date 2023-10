Le Kikk Festival a attiré près de 28.000 personnes à Namur

Le Kikk, festival international des cultures numériques et créatives, a attiré quelque 28.000 personnes de jeudi à dimanche en divers lieux de Namur, ont annoncé ses organisateurs dimanche soir.

Comme à l'accoutumée, le Kikk s'est aussi articulé autour de conférences, de workshops et d'activités de réseautage sur des thèmes comme le web, le graphisme, le design, l'intelligence artificielle, l'art numérique ou encore la réalité virtuelle.

La thématique de cette édition était "Bodies of Water" (Corps d'eau). Le rendez-vous namurois a notamment accueilli le grand public au travers du "Kikk in town", un parcours artistique de cinquante œuvres réparties dans 17 lieux de la capitale wallonne. Le "Kikk Market", une exposition d'innovations technologiques venant du monde entier, a également connu un large succès sur la place d'Armes.

"Cette nouvelle édition a notamment permis de rassembler 2.800 professionnels de 60 nationalités et 25.000 visiteurs pour le Kikk in Town", s'est réjouie l'organisation. "Le Kikk Festival poursuit donc sa croissance en tant que plateforme internationale des industries culturelles et créatives au cœur de l'Europe."

La treizième édition de l'événement aura lieu du 24 au 27 octobre 2024.