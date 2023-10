Le Kikk Festival se dévoile à dix jours de son coup d'envoi

Les organisateurs du Kikk, festival des cultures numériques et créatives, ont dévoilé mardi le programme de leur 12e édition, qui aura lieu à Namur du 26 au 29 octobre.

L'incontournable pour le grand public sera le "Kikk in town", un parcours artistique de cinquante oeuvres réparties dans toute la capitale wallonne. La thématique de cette année est "Bodies of Water" (Corps d'eau). Parmi les lieux retenus, figurent la Halle Al'Chair, la chapelle Sainte-Marie ou encore le Pavillon. Côté oeuvres, les organisateurs annoncent une cascade d'eau lumineuse, des machines étranges à créer des vagues ou encore une projection plongeant le public dans "un paysage aquatique hypnotisant".

Comme à l'accoutumée, le Kikk s'articulera aussi autour de conférences. Pas moins de 52 intervenants venus du monde entier viendront s'exprimer sur des thèmes comme le web, le graphisme, le design, l'intelligence artificielle, l'art numérique et la réalité virtuelle. Parmi les orateurs annoncés, on trouve quelques grands noms comme la designeuse et réalisatrice française Nelly Ben Hayoun-Stépanian ou le musicien japonais Daito Manabe.