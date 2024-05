Le Kunstelfestivaldesarts ouvre ses portes vendredi aux Halles de Schaerbeek

Le festival mise sur le caractère international de la ville où 128 nationalités se côtoient.

"Si le KVS est le lieu central pour les artistes et le public, le KFDA est avant tout un festival nomade, qui se déroule dans toute la ville", a expliqué le directeur artistique, Dries Douibi. Comme au WIELS à Forest, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles au Mont des Arts, ou dans "des lieux exceptionnels comme l'ancien cinéma abandonné Movy Club à Forest", l'un des plus anciens cinémas de quartier de la Région. "Nous essayons ainsi de faire appel à la diversité du tissu bruxellois et de la faire résonner avec notre programme artistique."