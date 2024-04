Le Kursaal d'Ostende s'offre une salle modulable pour 25 millions d'euros

Le Kursaal d'Ostende entamera en octobre prochain la transformation d'une de ses salles pour la rendre plus modulable. L'auditoire actuel pourra après les travaux accueillir tant des spectacles assis que des concerts debout. La capacité sera de 3.000 personnes.

Concrètement, un système d'ascenseurs va être installé sous la salle, de sorte qu'il sera possible de modifier la hauteur sous plafond, et faire disparaître les siège sous le sol.

La transformation coûtera 25 millions d'euros. Une partie du budget provient de la Flandre, de la Province et de l'entrepreneur EKO.

Les coulisses et le bar seront aussi adaptés. Il y aura prochainement une grande cuisine et avec un espace foyer pour les artistes. Les loges et les sanitaires seront également rénovés.

"Par le passé, nous devions souvent laisser passer des artistes intéressants car ils ne voulaient performer que devant un public debout. Quand nous avons découvert ce système modulaire, nous avons immédiatement travaillé pour savoir comment l'intégrer à notre infrastructure. Nous pourrons bientôt proposer un spectacle assis un jour et un concert de rock le lendemain", se réjouit le directeur du Kursaal, Peter Craeymeersch.

La rénovation de l'auditoire doit durer deux ans, pour une réouverture en septembre 2026. Dans l'intervalle, les deux autres salles du Kursaal continuent d'accueillir des performances.