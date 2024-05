Le marché de la poésie revient en septembre pour une 4e édition à Schaerbeek

Cette année, les férus et férues du genre littéraire auront l'occasion de découvrir une programmation "riche, multilingue et interactive". La Turquie et sa poésie seront mises à l'honneur, sous l'égide de l'autrice et traductrice littéraire Canan Marasligil.

L'organisation de l'événement a également annoncé d'autres nouveautés: la présence de la poésie néerlandophone sera renforcée et la poésie anglophone pointera le bout de son nez.