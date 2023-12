Le Musée Hôpital Saint-Jean de Bruges rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux

Le Musée Hôpital Saint-Jean de Bruges rouvre ses portes samedi après une rénovation de près d'un an. Le musée, située dans l'un des plus anciens édifices hospitaliers préservés en Europe, présente notamment plusieurs œuvres du peintre Hans Memling.

La nouvelle scénographie du musée fait également la part belle à des œuvres contemporaines, en dialogue avec leurs vénérables ancêtres. La Châsse de Sainte-Ursule sera par exemple exposée face avec l'œuvre interpellante "Liggende-Arcangelo II" ("l'archange couché II") de Berlinde De Bruyckere.

"Ensemble, ces œuvres racontent des récits à la fois historiques et universels sur le soin, l'empathie et l'hospitalité. Le nouvel Hôpital Saint-Jean sera un lieu chaleureux et accueillant - un lieu qui, fidèle à sa vocation séculaire, cultivera l'art de l'expérience, de l'hospitalité et de la guérison", souligne le musée.

Les espaces d'exposition rénovés font également la part belle aux nouvelles technologies, avec des écrans interactifs, des vidéos et témoignages.