Le PARCOURS Street Art fête ses 10 ans à Bruxelles

Bruxelles célèbre cette année les dix ans de son PARCOURS Street Art du 16 septembre au 7 octobre au travers d'un agenda artistique qui se veut riche et festif, indiquent lundi Delphine Houba, l'échevine de la Culture et le Service Culture de la Ville de Bruxelles dans un communiqué.

Le programme comporte aussi une exposition consacrée à la photographe et photojournaliste américaine Martha Cooper reconnue pour son travail autour du graffiti ainsi qu'à Nika Kramer, la photographe allemande de la scène hip-hop.

Les amateurs pourront ainsi découvrir neuf nouvelles oeuvres réalisées par des artistes belges et internationaux dont Iota, Nora Juncker et Manon Brûlé, Alaa Satir, Dema, 3ttman, Momo, Isaac Cordal, Helen Bur ou encore Alba Fabre Sacristàn.

Des visites guidées en français, néerlandais et anglais seront également proposées pendant trois week-ends tandis qu'une soirée avec musique, slam et danse viendra clore en beauté ce dixième anniversaire, selon les organisateurs.

Le PARCOURS Street Art a été créé en 2013 à l'initiative de l'échevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles et compte plus de 150 oeuvres dans le centre de Bruxelles, mais aussi à Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren.