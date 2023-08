Le parquet de Berlin met fin à l'enquête contre le chanteur de Rammstein, accusé d'agressions sexuelles

Le parquet de Berlin a annoncé mardi mettre fin à l'enquête qu'il avait ouverte à la mi-juin contre le chanteur de Rammstein, Till Lindemann, accusé d'agressions sexuelles.

"L'évaluation des preuves disponibles (...) et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes", écrit le parquet de Berlin, à propos du chanteur du groupe germanophone ayant vendu le plus d'albums au monde.