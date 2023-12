Le Pèlerinage annuel à Foy Notre-Dame reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Un pèlerinage dit "sous les armes", en présence de groupes costumés, a quant à lui lieu tous les trois ans, puis tous les quatre ans, selon un cycle septennal. Les soldats de Foy démarrent du château comtal de Rochefort escortent, en cortège, les pèlerins. Lors de cette version, le pèlerinage compte environ 240 soldats, pèlerins et badauds, auxquels s'ajoutent près de 1.000 spectateurs au départ et plus de 2.200 au retour en ville.

Ce pèlerinage annuel se déroule, chaque année, le lundi de Pentecôte, entre Rochefort et Foy Notre-Dame (52km aller-retour) et rassemble une quarantaine de personnes. "Même s'il est confidentiel, ce pèlerinage revêt une grande importance pour la population locale qui y participe", précise l'Administration générale de la culture.

"Une reconnaissance au titre de chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel est surtout symbolique. Néanmoins, elle permet souvent de défendre et de promouvoir l'élément mis en lumière, en garantissant son authenticité et contribue à sensibiliser les pouvoirs locaux et le grand public à la valeur du patrimoine vivant", précise encore l'Administration générale de la culture.

Le pèlerinage à Foy Notre-Dame existe depuis le 17e siècle. Sa forme actuelle date de 1934.