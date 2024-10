Le pianiste Bram De Looze soufflera les 10 ans du Brussels Jazz Festival à Flagey

Le pianiste bruxellois Bram De Looze proposera trois créations inédites pour fêter les 10 ans du Brussels Jazz Festival du 9 au 18 janvier prochains. L'événement réunit chaque année à Flagey oreilles musicales et néophytes autour d'une programmation qui se veut éclectique.

"Quelle meilleure manière de lancer la 10e édition du Brussels Jazz Festival qu'avec l'un des saxophonistes ténors les plus puissants de notre époque?" À sa question, l'institution culturelle de la capitale a une réponse en quatre mots: le David Murray Quartet. L'artiste américain lancera les festivités de son timbre coloré avec trois nouveaux acolytes et un album fraîchement paru, "Francesca".

Bram De Looze, artiste en résidence de cette 10e édition, avait ensuite carte blanche. Il s'est donc adjoint les talents des musiciens américains de renom Thomas Morgan, Joey Baron et Hank Roberts pour sa première composition-anniversaire. Celle-ci emmènera les mélomanes le vendredi 10 janvier pour un voyage inattendu. "Ils ont tous un son et une personnalité uniques, et une profonde intuition leur permettant de jouer ensemble", s'est réjoui le pianiste. "Il sera fascinant de découvrir sur le moment la direction que prendra la musique."