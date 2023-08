Le Poetik Bazar posera ses valises pleines de mots aux Halles de Schaerbeek fin septembre

Pour sa troisième édition, le marché bilingue de la poésie à Bruxelles Poetik Bazar délaissera Tour & Taxis et les abords du canal pour se nicher au creux des Halles de Schaerbeek. Le temps d'un week-end, du 22 au 24 septembre, microéditions et fanzines côtoieront recueils et illustrations pour découvrir les plumes chatoyantes de la poésie francophone et néerlandophone.

Sous les voûtes de l'ancien marché couvert schaerbeekois, entre murmure et clameur, les mots se mêleront en plusieurs langues lors de lectures publiques, de rencontres et d'ateliers pour tous les âges. Des concerts les feront danser, des dédicaces virevolter sur le papier. L'objectif annoncé de cet événement gratuit, qui se décline aussi en soirée : montrer la vitalité de la scène poétique contemporaine. Les flâneurs et cueilleuses de verbes voyageront de la Belgique aux Pays-Bas, en passant par la France et le Québec, invité spécial de cette édition.

"Nous attendons avec impatience la saison qui se profile et la nouvelle collaboration avec Poetik Bazar", s'est réjoui le directeur général et artistique des Halles de Schaerbeek, Matthieu Goeury. La poésie, sous quels meilleurs auspices lancer cette saison 2023-2024 que "cet art parfois trop effacé dans un monde complexe et polarisé"?, s'interroge-t-il.