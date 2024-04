Le Portugal célèbre le 50e anniversaire de la Révolution des Œillets

"La motivation principale était de régler le problème de la guerre coloniale" qui durait depuis 13 ans en Angola, et presque autant au Mozambique et en Guinée-Bissau, rappelle à l'AFP le colonel à la retraite Vasco Lourenço, président de l'Association 25 avril héritière du "mouvement des capitaines" qui a organisé le soulèvement.

Un défilé militaire, une manifestation populaire et une série de discours officiels marqueront jeudi au Portugal les commémorations du cinquantenaire de la Révolution des Œillets, qui a ouvert la voie à la démocratie dans le pays et à l'indépendance de ses colonies en Afrique.

Ces jeunes sous-officiers ont mis presque un an à monter cette "conspiration" et à réaliser "un coup d'Etat visant à ouvrir la voie à la liberté, mettre fin à la guerre et construire la démocratie au Portugal", ajoute-t-il.

Ce 25 avril 1974, le régime autoritaire le plus ancien d'Europe occidentale s'est effondré en quelques heures, pratiquement sans effusion de sang, grâce au soutien immédiat d'une population en liesse.

Lorsqu'une fête prévue dans un restaurant a été annulée, une des serveuses a emporté les œillets rouges qui devaient servir à décorer la salle et les a distribué aux passants, puis aux soldats qui, pour certains, les plantent dans le canon de leur fusil.