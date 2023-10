Le premier musée consacré à Maria Callas inauguré à Athènes

Conçu pour marquer le centenaire de la naissance de la diva, le musée présente plus de 1.300 pièces, dont un album scolaire de la Callas, des livres et des partitions, des robes d'opéra et des photographies, ont indiqué les organisateurs.

Parmi les pièces maîtresses de la collection figurent l'album photo personnel de l'artiste, un miroir placé dans sa loge et ses lunettes de vue, qu'elle n'a presque jamais portées.