Le prestigieux Booker Prize britannique décerné à l'écrivain irlandais Paul Lynch

Le romancier, qui était sélectionné pour la première fois, a été récompensé pour son cinquième roman, récit sombre et angoissant de la vie d'une mère de famille dans une Irlande qui bascule dans la tyrannie.

Son vainqueur remporte une récompense de 50.000 livres (environ 57.000 euros) et l'assurance de rencontrer un succès international.

Tous les romanciers sélectionnés pour cette édition - deux Américains, une Canadienne, deux Irlandais et une Kényane - faisaient partie de la sélection finale pour la première fois.

Le Booker Prize, une des récompenses littéraires les plus prestigieuses au monde, qui récompense des œuvres de fiction en anglais, a contribué au succès d'écrivains comme Salman Rushdie, Margaret Atwood ou Arundhati Roy.

L'an dernier, l'écrivain srilankais Shehan Karunatilaka, 47 ans, avait remporté le Booker Prize pour son roman "The Seven Moons of Maali Almeida". Cette histoire de meurtre à l'humour noir se déroule dans les années 1990 dans la capitale du Sri Lanka, Colombo, après la guerre civile ayant meurtri le pays.