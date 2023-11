Le prix Interallié remis à Gaspard Koenig

Ce roman, publié en août par les éditions de l'Observatoire, a également remporté le prix Jean Giono. Et il avait été parmi les finalistes des prix Goncourt et Renaudot.

Gaspard Koenig, 40 ans, s'était fait connaître grâce à la littérature, avec son premier roman en 2004. Puis il a fait des détours par la philosophie, l'essai et la politique.

"Avec ce livre, je reviens au roman et c'est un plaisir d'avoir cette reconnaissance", a déclaré le lauréat après la proclamation du prix, au restaurant Lasserre à Paris.

"À travers le roman, on peut dire beaucoup. C'est plus puissant. J'ai pu aller au bout des idées de mes personnages, et je ne tranche pas. Puis, surtout, il y a le plaisir de la création, qui me donne envie de continuer", a-t-il ajouté.