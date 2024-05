Le prix suisse du livre jeunesse décerné à l'autrice belge Victoire de Changy

Le Prix suisse du livre jeunesse est décerné à l'illustratrice fribourgeoise Fanny Dreyer et à l'autrice belge Victoire de Changy pour leur album "Collections". Le prix, assorti de 10.000 francs, a été remis samedi dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure.

Fanny Dreyer, 37 ans, qui collabore avec différents artistes suisses et belges, a grandi à Fribourg. Elle a étudié à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, où elle vit aujourd'hui. Outre les livres jeunesse, elle travaille également pour la presse, pour le domaine culturel et pour des agences de graphisme.

"L'écriture poétique de Victoire de Changy et les illustrations subtiles de Fanny Dreyer nous plongent dans les sensations profondes de nos relations affectives aux objets", a expliqué le jury dans un communiqué. Chaque collection, présentée sous la forme d'un tableau animé, évoque le monde de l'enfance.

Victoire de Changy, 36 ans, écrit des romans, de la poésie et des essais pour adultes, et vit à Bruxelles, où elle est née. Elle crée également des albums jeunesse. Ses œuvres ont été nominées pour de nombreux prix et récompensées par plusieurs bourses.

Le prix a été remis par l'Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), le Schweizer Buchhandels-und Verlags-Verband (SBVV) et les Journées Littéraires de Soleure. Le livre "Collections" est paru l'an dernier aux éditions La Partie (Paris).