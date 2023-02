Le projet de rénovation du Conservatoire de Verviers est lancé

Le bâtiment fête cette année ses 150 ans et les autorités de la Ville avaient émis le souhait, lors de la conférence de presse de janvier dernier annonçant le programme des festivités, de remettre aux normes le bâtiment et de lui offrir un lifting. Une série de spectacles portés par les professeurs du conservatoire sont ainsi prévus durant toute l'année 2023 afin de rendre hommage à la longévité de cette institution, en plus des activités habituelles.

Le coût des travaux à réaliser dans les bâtiments situés rue Chapuis est actuellement estimé à 8 millions d'euros.

Dans ce dossier, la Ville de Verviers espère obtenir des subsides à hauteur de 60% de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour ce projet, les autorités locales ont d'abord décidé de débloquer 300.000 euros pour réaliser un avant-projet et le déposer dans un appel qui doit sortir prochainement. "Si on n'est pas sélectionné, on aura cet avant-projet réalisé soit pour envisager une rénovation sur fonds propres, soit pour le redéposer dans un autre appel. On considère que cela va vraiment nous aider pour décrocher le subside", a précisé le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet.

Les frais totaux de l'auteur de projet devraient s'élever à 10% de la somme estimée, soit 800.000 €. "J'ai conscientisé les ministres, ils savent que le dossier du Conservatoire est important pour notre ville", a rajouté de son côté l'échevin en charge Antoine Lukoki.