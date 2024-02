Le Pukkelpop ajoute Skrillex, Jorja Smith, Rise Against et neuf autres noms à son affiche

Le samedi accueillera les rockeurs de The Vaccines, la sensation de la pop Raye et le prince de l'electronica Skrillex. La journée sera également marquée par les performances de Charlotte de Witte, Sam Smith et Goldband, qui figuraient déjà sur l'affiche.

La star du hip-hop américain Denzel Curry viendra faire danser les festivaliers du vendredi, tout comme Jorja Smith et son R&B à la sauce britannique. La musique électronique ne sera pas en reste avec les Belges de Soulwax et le duo britannique de drum & bass Sigma (DJ-set). Ils rejoignent les deux têtes d'affiche incarnées par le DJ Fred Again et le rappeur Stormzy, précédemment annoncés.

Le dimanche sera définitivement placé sous le signe des guitares saturées puisqu'après avoir dévoilé Queens Of The Stone Age et The Offspring en tête d'affiche, le Pukkelpop a ajouté les punks américains de Rise Against et The Smile, plutôt orienté rock progressif. La scène principale sera également foulée par le phénomène de la pop néerlandaise Merol, alors que Overmono et Indira Paganotto se retrouveront derrière les platines des scènes dédiées à l'électro.

La suite de la programmation devrait être dévoilée prochainement.