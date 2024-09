Le rappeur américain P. Diddy reste en prison après son inculpation pour trafic sexuel

Le rappeur et puissant producteur de hip hop Sean "Diddy" Combs reste en prison à la suite de son inculpation et son incarcération mardi à New York pour trafic sexuel, a décidé mercredi la justice fédérale américaine.

Le juge Andrew Carter a rejeté l'appel des avocats de l'artiste pour qu'il remette en cause sa détention provisoire malgré une proposition de caution de 50 millions de dollars, la valeur d'une de ses résidences à Miami.

"Cela n'a pas été dans notre sens", a déploré devant la presse après l'audience d'appel son avocat Marc Agnifilo, promettant de continuer de réclamer une libération sous caution et la tenue d'un procès pénal "le plus vite possible".

Arrêté lundi soir à Manhattan, Sean Combs, 54 ans, est visé depuis plusieurs mois par de multiples plaintes pour agressions sexuelles et avait plaidé mardi "non coupable" des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsions.

Mais la juge Robyn Tarnofsky avait ordonné son placement en détention, invoquant ses craintes face à la répétition de tels "crimes qui ont lieu derrière des portes closes".