Le rappeur Baloji fait chevalier des Arts et des Lettres

Le rappeur Baloji a reçu mercredi les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres au cours d'une cérémonie à l'ambassade de France en Belgique. L'artiste aux multiples talents s'est vu récompenser pour son engagement en faveur du dialogue interculturel et de la créativité.

Baloji est né en 1978 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a grandi à Liège. Le rappeur, mais également auteur-compositeur, poète, styliste, acteur et réalisateur, a fait ses débuts dans les années 1990 avec le groupe de hip-hop Malfrats linguistiques, devenu Starflam. Il a temporairement quitté la musique en 2004.

"Vos références à la culture française sont nombreuses: Pierre Bachelet, Gustave Flaubert, la poésie. Vous avez porté la culture francophone sur la scène internationale et nous vous en sommes très reconnaissants", a déclaré la chargée d'affaires, Caroline Vinot, durant la cérémonie.

L'artiste a sorti son premier album solo, baptisé "Hotel Impala", quatre années plus tard. Cet album a été certifié disque d'or en Belgique et a été doublement récompensé aux Octaves de la musique, un prix qui met à l'honneur les artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ont suivi de nombreux autres albums et récompenses.

En 2023, son premier long métrage, "Augure", s'est distingué avec un record de nominations à la 13e cérémonie des Magritte du Cinéma. Il a aussi reçu diverses autres distinctions, dont le prix de la Première voix dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes.

En 2024, Baloji a également coprésidé le jury de la Caméra d'or à Cannes avec l'actrice française Emmanuelle Béart.