Le rappeur Snoop Dogg consultant lors des JO de Paris pour une chaîne américaine

"Célébrons, rendons ces Jeux inoubliables, explosons la concurrence et que les meilleurs brillent comme de l'or", a déclaré le pilier du hip-hop dans le communiqué.

Le rappeur de 52 ans œuvrera pour NBC comme "envoyé spécial" aux Jeux et "donnera son point de vue sur ce qui se passe à Paris, ira voir les lieux emblématiques de la ville, assistera aux compétitions et rencontrera les athlètes, leurs amis et leur famille", a fait savoir la chaîne.

Dans une vidéo publiée dimanche, le chanteur du célèbre titre "Young, Wild and Free" s'entretient avec des athlètes américains comme la gymnaste Suni Lee ou le skater Jagger Eaton, n'hésitant pas à faire des blagues et utiliser un langage familier.

"J'ai grandi en regardant les Jeux olympiques et je suis ravi de pouvoir voir ces incroyables athlètes se donner à fond à Paris. C'est une fête qui célèbre le talent, le dévouement, et la recherche d'un objectif toujours plus grand", a déclaré le rappeur aux dreadlocks, connu pour son amour de la marijuana.