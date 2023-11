Le rappeur Snoop Dogg, grand amateur de cannabis, dit arrêter de fumer

"Après beaucoup de considération et de discussions avec ma famille, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Respectez ma vie privée dans ce moment s'il vous plaît", a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.

Snoop Dogg a été rendu célèbre par son album solo "Doggystyle", produit par la star du hip hop Dr. Dre au début des années 1990.

Le rappeur a vendu des millions d'albums à travers le monde, grâce à plusieurs tubes comme "Gin & Juice" ou "Drop It Like It's Hot".

Le chanteur, qui est connu pour employer un rouleur professionnel de joints, a fait également des affaires avec l'industrie du cannabis, désormais légale dans de nombreux Etats américains.