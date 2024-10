Le réalisateur Cédric Klapisch "metteur en scène" de la 50e cérémonie des César

Le réalisateur français Cédric Klapisch sera le "metteur en scène" de la 50e cérémonie des César prévue le 28 février à l'Olympia à Paris, ont annoncé jeudi l'Académie des arts et techniques du cinéma et Canal+.

"Reconnu pour sa capacité à fédérer les interprètes et à créer une véritable famille artistique, Cédric Klapisch apportera à la cérémonie sa sensibilité artistique et son regard unique. Sa vision créative, son sens du récit et sa capacité à saisir l'air du temps avec humour et profondeur, présagent d'une soirée mémorable, alliant émotion et spectacle", ajoutent les organisateurs dans un communiqué expliquant ce choix.