Le réalisateur japonais Ryûsuke Hamaguchi reçoit le Joseph Plateau Honorary Award à Gand

En 2021, il réalise deux films qui sont tous deux considérés comme des chefs-d'œuvre. "Wheel of Fortune and Fantasy" (Contes du hasard et autres fantaisies) a remporté un Ours d'argent à la Berlinale et "Drive My Car" - son œuvre la plus connue à ce jour - a remporté le prix du meilleur scénario à Cannes et a reçu quatre nominations aux Oscars où elle a remporté l'Oscar du meilleur scénario.