Le réalisateur Oliver Stone inaugure le festival du documentaire Millenium à Bruxelles

Le festival international du documentaire Millenium se tiendra du 15 au 22 mars à Bruxelles. L'événement propose une programmation belge "des plus exigeantes", et une sélection inédite de documentaires du monde entier, selon ses organisateurs.

La 16e édition s'ouvre vendredi à Flagey en présence d'Oliver Stone. Le réalisateur de Platoon (1986) et Natural Born Killers (1994) y donnera une masterclass sur "son parcours cinématographique et les réflexions sociétales intégrées dans son œuvre". Il recevra dans la foulée le prix Millenium d'honneur "pour l'ensemble de son œuvre et sa contribution au cinéma".

Le dernier documentaire d'Oliver Stone, Nuclear Now (2023), sera projeté au Vendôme le 18 mars à 20h15 dans le cadre du festival. Un panorama diffusant quatre films majeurs, Platoon (1986), JFK (1991), Wall Street (1987) et Natural Born Killers (1994), sera présenté après le festival au Studio 5 de Flagey, en partenariat avec Kinograph et Cinematek.