Le réalisateur Roger Corman, maître de la série B, est mort à 98 ans

Sa famille a déclaré qu'il était décédé jeudi à son domicile de Santa Monica, en Californie.

Roger Corman avait réalisé et produit des centaines de films de genre à petit budget à partir des années 1950. "Sa légendaire capacité à étirer un dollar lui a permis de concevoir et de créer rapidement des films d'époque et des épopées de science-fiction avec des budgets qui ne couvriraient pas les frais de nourriture d'un tournage en studio moderne", selon sa biographie sur le site des Oscars. "Grâce à son ingéniosité, à son énergie débordante et à son amour profond du cinéma, Roger Corman a réalisé plus de films que n'importe qui d'autre."