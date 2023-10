Le réseau du pass Cineville s'étend à Charleroi avec le Quai10

L'abonnement individuel coûte 18 euros par mois aux moins de 26 ans, tandis que les cinéphiles âgés de 26 ans et plus déboursent 21 euros.

Originaire des Pays-Bas, l'idée du pass Cineville vise à changer l'image du cinéma d'art et d'essai auprès du jeune public ainsi qu'à unir les forces des cinémas indépendants afin d'augmenter le nombre de spectateurs, les recettes des billetteries et la part de marché des salles d'art et essai.

Lancé en juin 2022 à Bruxelles à l'initiative de quatre acteurs du secteur, le Pass Cineville donne désormais accès à 12 cinémas indépendants: Aventure, Cinematek, Galeries, Cineflagey, Nova, Palace et Vendôme à Bruxelles, Caméo à Namur, Sauvenière, Le Parc et Churchill à Liège et désormais le Quai10 à Charleroi.

Avec un objectif de 3.000 abonnés à la fin 2022, le pass compte à ce jour plus de 5.700 détenteurs et détentrices, dont la moitié ont entre 20 et 30 ans. Dans l'ensemble, les abonnés représentent entre 10 et 20% des entrées totales des cinémas membres.

Outre l'intégration du Quai10 à Charleroi, le réseau promet encore de s'étendre pour intégrer de nouveaux cinémas dans d'autres villes wallonnes. La subvention de 20.000 euros dégagée par la ministre Linard sera allouée par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour soutenir les activités de promotion et de communication de Cineville tout au long de l'année.