Le roi du chocolat "Wonka" clôt l'année 2023 en tête du box-office nord-américain

Porté par l'acteur vedette Timothée Chalamet, le film, qui a aussi connu un démarrage fort à l'étranger, a récolté près de 24 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada entre vendredi et dimanche, et devrait cumuler 31,8 millions de recettes avec la journée fériée de lundi selon des projections.

Dans ce long-métrage des studios Warner Bros., Timothée Chalamet incarne le personnage exubérant Willy Wonka du roman "Charlie et la Chocolaterie" de Roald Dahl, à ses débuts de chocolatier.