Le secret d'une bonne voix, selon Catherine Deneuve? "Ne pas la travailler"

L'actrice la plus célèbre du cinéma français prête sa voix au troisième volet de la série audio "Marvel's Wastelanders", qui sera accessible le 8 novembre aux abonnés d'Audible. Donnant la réplique à Stéfi Celma ("Dix pour cent"), elle y campe Helen Black, alias Black Widow.

La star confie ne pas être une afficionado de l'univers Marvel. "Franchement, je ne connaissais pas le personnage plus que ça!", sourit-elle.

"J'ai aperçu des images mais j'ai jamais vu un film entier", poursuit Catherine Deneuve. Mais enregistrer ce podcast, "ça m'amusait, (...) il y avait une liberté là quand même".

"C'est un peu déroutant pour une actrice parce qu'on est debout comme ça, avec des pupitres et ce texte. C'est très particulier". Jouer sans caméra, "on se libère, c'est une liberté certaine, on ne se concentre pas du tout de la même façon", poursuit-elle.