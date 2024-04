Le styliste belge Fernand Hollander, créateur de Cortina, est décédé à l'âge de 91 ans

Né à Charleroi en 1932, Fernand Hollander s'est formé aux métiers de la mode au sein de l'école de stylisme Esmod à Paris, puis en tant qu'assistant du couturier français Jacques Fath. Cette expérience lui a permis de lancer à la fin des années '50, à son retour en Belgique, les Établissements Fernand Hollander, destinés au prêt-à-porter féminin.

Sous cette bannière, le modèle de robe Cortina, premier succès du styliste belge, fait son apparition. Cette création donnera le nom à sa société et à une marque bien connue des amatrices de mode haut de gamme. Les robes et manteaux Cortina, salués pour leur sobriété et leur minimalisme, habilleront aussi la famille royale belge à la fin des années '80 et s'exporteront jusqu'au Japon. L'une des pièces de Fernand Hollander est même exposée au musée des Arts décoratifs de Paris.