Le suédois Pophouse acquiert le catalogue de Kiss

Le groupe suédois, co-fondé par l'un des membres d'Abba bjorn Ulvaeus, va détenir "le catalogue musical, la marque et l'image - y compris les célèbres dessins de peinture faciale - et les marques déposées de l'emblématique groupe de rock américain", selon son communiqué.

Kiss "est l'un des groupes les plus reconnus et les plus emblématiques de l'histoire de la musique", a relevé Johan Lagerlof, responsable des investissements chez Pophouse.

Un projet de film sur l'histoire du groupe et un spectacle avec des avatars numériques des musiciens sont en préparation, ajoute-t-il.

Connu notamment pour son mégatube "I was made for lovin' you", ses effets pyrotechniques et ses maquillages stylisés, le groupe new-yorkais a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde en 50 ans de carrière.