Le Tapis de fleurs de la Grand-Place, fait de dahlias, est à voir jusqu'à dimanche

Le 23e Tapis de fleurs de la Grand-Place de Bruxelles a été présenté au grand public vers 14h00 jeudi. Il est à voir jusqu'à et y compris dimanche 18 août. Pour la première fois, il est essentiellement constitué de dahlias. La composition nommée "Rhizome" est l'œuvre de la street artiste liégeoise Océane Cornille, plus connue sous le nom de Whoups.

De nombreux bénévoles et collaborateurs de l'asbl Tapis de fleurs de Bruxelles se sont mis à l'oeuvre dès 7h30 jeudi matin. Pour la première fois dans cette tradition bisannuelle lancée en 1971, le Tapis sera essentiellement constitué de dahlias, plutôt que de bégonias. Pour les organisateurs ayant décidé ce changement, "l'occasion était idéale de rajeunir l'image du Tapis avec un design qui rompt avec les conventions des éditions précédentes".

Whoups est connue pour ses grands dessins muraux et ses graffitis, souvent inspirés par les fleurs et la nature. "Les lignes, dans mon travail, sont une métaphore du 'rhizome' urbain, où les quartiers convergent et divergent en un réseau complexe et dynamique. Aujourd'hui, mon projet prend vie en 3D sur la plus belle Grand-Place de Belgique. C'est un grand honneur pour moi", déclare l'artiste urbaine.