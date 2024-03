Le Théâtre des Doms lance le recrutement de son prochain directeur

Il cumule les deux fonctions jusqu'à la fin de l'été et sera dès lors toujours à la tête des Doms pour le célèbre festival. Ce dernier se déroulera du 29 juin au 21 juillet prochain dans la cité des Papes, un calendrier un peu avancé en raison de la tenue des Jeux olympiques dans l'Hexagone dès le 26 juillet.

La personne qui succèdera à Alain Cofino Gomez assumera les responsabilités tant de la programmation artistique que de la gestion administrative et financière de la structure. Les candidats sont invités à déposer un projet artistique pour l'année 2025 d'ici le 24 avril. A partir de cette date, pour peu que des candidatures d'hommes et de femmes aient été valablement introduites, un jury composé pour l'occasion examinera les propositions et fixera un classement. Les candidats retenus seront ensuite reçus en entretien et le jury établira un classement qu'il transmettra au plus tard fin mai à l'organe de l'administration de l'asbl du Théâtre de l'Escalier des Doms. Celle-ci proposera ensuite son candidat au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour approbation dans le courant du mois de juin.