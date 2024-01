Le théâtre des Martyrs, totalement rénové, rouvre jeudi après dix mois de fermeture

Le théâtre des Martyrs rouvrira ses portes dès jeudi, donnant ainsi l'occasion au public d'admirer l'institution sous son jour le plus neuf et accueillant.

"Après près de dix mois de fermeture en raison de travaux financés par la COCOF, le théâtre - rénové et embelli - met désormais à la disposition de ses usagers (artistes, techniciens et publics) des espaces de travail et d'accueil reformulés et régénérés", s'est réjoui le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Dans une volonté de remise aux normes, de meilleure ventilation et d'insonorisation, les travaux ont avant tout porté sur la petite salle et ses accès immédiats, les espaces d'accueil, la cafeteria, les sanitaires et les bureaux du personnel. Ces derniers, dont la toiture a entièrement été rénovée, ont notamment été agrandis de quelque 40 mètres carrés pour accueillir tous les membres de l'équipe.