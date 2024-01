Le théâtre d'improvisation L'Improviste fermera ses portes en avril

L'Improviste, premier théâtre d'improvisation de Belgique, va fermer ses portes après près de six ans d'existence, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux Patrick Spadrille, directeur de l'établissement situé à Forest. Les dernières productions propres du théâtre seront jouées en mars et en avril, avant sa fermeture.

Lancé à l'automne 2018, L'Improviste se targue d'être le premier théâtre de Belgique uniquement consacré à l'improvisation. Fondé par Patrick Spadrille, le lieu propose des spectacles pour adultes et enfants, tant francophones qu'anglophones, et a tapé dans l'œil du New York Times durant la crise sanitaire, à la suite de la diffusion de spectacles bihebdomadaires en direct sur Internet durant le confinement.

Le théâtre va cependant fermer ses portes en avril prochain, à la fin de l'actuelle saison, a annoncé mardi le comédien Patrick Spadrille. "C'est la fin d'une aventure de dix ans", a expliqué le fondateur, précisant que les raisons de cette décision étaient principalement "personnelles". "J'ai besoin d'arrêter cet énorme investissement personnel et humain, et de prendre du recul", a-t-il confié à l'agence Belga. "Je ne compte pas relancer une telle activité, mais je poursuivrai potentiellement mes spectacles personnels à l'avenir".