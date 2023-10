Le théâtre, un "acte de résistance fort", pour le comédien palestinien Ahmed Tobasi

"Le public entend une voix palestinienne. C'est un acte de résistance fort". Avec sa pièce "And here I am" (Et me voici), présentée cette semaine à Lyon, le comédien Ahmed Tobasi veut "dire que les Palestiniens existent toujours et existent aussi en tant qu'artistes".

Le monologue de 80 minutes écrit pour lui par l'auteur irakien Hassan Abdulrazzak raconte sa naissance dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, son engagement armé contre Israël à l'adolescence, ses quatre ans en détention et sa reconversion dans le théâtre à sa sortie de prison, au sein du Freedom Theater de Jénine (Cisjordanie) jusqu'à l’assassinat du directeur de la troupe, son mentor.