"Le traumatisme des victimes, grand absent du débat public"

La question du traumatisme subi par les victimes des inondations de 2021 en Wallonie, et ses conséquences encore actuelles, est la "grande absente du débat public", estime Quentin Noirfalisse, co-réalisateur du documentaire "Après la pluie", dont l'avant-première bruxelloise a lieu jeudi soir au Cinéma Aventure.

Les réalisateurs Quentin Noirfalisse et Jérémy Parotte, tous deux Verviétois, ont forcément été marqués par les événements de l'été 2021. Les inondations, sans précédent en Wallonie, avaient fait 41 morts et 2 milliards d'euros de dégâts.

Pour revenir sur ce drame, le duo a opté pour un documentaire au long cours qui se concentre sur deux aspects: les sinistrés et les causes liées au changement climatique ainsi qu'à l'aménagement du territoire. Le film suit les pas de plusieurs victimes, mais aussi d'une urbaniste, d'une chercheuse en hydrologie et d'un artiste inspiré par "l'appel de la crasse".