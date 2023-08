L'écrivain Paul Auster, malade, pas sorti du "Cancerland", témoigne sa femme Siri Hustvedt

L'écrivain américain Paul Auster, célèbre aux Etats-Unis et en Europe pour ses romans dépeignant New York et qui souffre à 76 ans d'un cancer depuis des mois, n'est pas encore sorti d'affaire, a témoigné mercredi son épouse Siri Hustvedt.

"J'ai gardé le silence parce que le territoire du +Cancerland+ est déroutant et perfide", écrit la romancière et essayiste après avoir annoncé il y a six mois sur le même réseau social le cancer de son époux soigné à New York.

"Le patient, et moi avec lui, avons voyagé en ligne droite sur une route mais nous avons été retardés et tourné en rond. Nous n'avons pas encore passé le panneau +Vous quittez le Cancerland+ qui marque la frontière du pays", témoigne Siri Hustvedt.

Elle avait révélé en mars que son "mari avait été diagnostiqué d'un cancer en décembre (2022) après avoir été malade pendant les mois qui ont précédé" et avait raconté "vivre dans un endroit que j'ai fini par appeler +Cancerland+".