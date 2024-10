L'écrivain Pie Tshibanda, Prix d'honneur de la 9e édition des Golden Afro Artistic Awards

La lauréate Otobong Nkanga, artiste et plasticienne nigériane, a notamment exposé au Tate Modern à Londres. Elle explore les thèmes de la mondialisation, de l'identité et de l'exploitation des matières premières à travers ses œuvres aux multiples supports.

Prix d'honneur cette année, le psychologue, écrivain et artiste Pie Tshibanda a travaillé comme enseignant et psychologue en République démocratique du Congo (RDC) avant de s'installer en Belgique en 1995. Son spectacle "Un fou noir au pays des blancs" a été joué plus de 2.500 fois à travers le monde.

Était également récompensé le chorégraphe irlandais d'origine nigériane Mufutau Yusuf, dont la dernière création, "Impasse", a été lancée au Dublin Dance Festival en 2024. Parmi les lauréats figurent également l'étoile montante de la scène soul belge d'avant-garde Reinel Bakole, la réalisatrice camerounaise Rosine Mbakam, l'acteur Jérémie Zagba, et la créatrice de mode belgo-malienne et congolaise Amina Dubrecq. Côté littérature encore, l'écrivaine belge d'origine rwandaise Dalilla Hermans et le collectif de femmes noires "Lingeer", à l'origine d'un café littéraire comme espace de réflexion et de promotion des auteures africaines, se sont vues récompensées.

Organisés par le magazine culturel belge Brukmer, les Golden Afro Artistic Awards décernent, chaque année, un prix à des artistes choisis par des spécialistes du monde culturel. Depuis 2016, plus de 80 artistes ont été valorisés voire révélés au grand public grâce à la cérémonie, dont la poétesse Lisette Lombé, le danseur Aurel Zola, ou encore l'humoriste Cécile Djunga.