Les adieux, l'âme en peine, d'une génération à Françoise Hardy

- Inhumée en Corse ? -

Annie, elle, n'était pas née en 1962 lors de la sortie de "Tous les garçons et les filles", mais est venue rendre hommage à celle qui lui rappelle sa mère.

"Je suis venue aussi pour toute la famille Dutronc", ajoute cette fonctionnaire, qui travaille de nuit et a fait le détour avant de prendre son poste.

C'est Thomas Dutronc qui a annoncé le décès de l'idole des yéyé, le 11 juin au soir sur les réseaux sociaux. Sous une photo de lui et sa mère, il a écrit un sobre "Maman est partie".

Deux jours plus tard, il est remonté sur scène lors d'un concert dans le Pas-de-Calais. "En Angleterre, on dit : +Elephant in the room+ (l'énorme sujet dont on évite de parler, NDLR). (...) Mon +elephant in the room+, c'est le départ de ma maman vers d'autres cieux", a-t-il dit, ému.

La chanteuse avait émis le souhait d'être inhumée en Corse, plus précisément à Monticello, où vit Jacques Dutronc. Toutefois, aucune demande d'inhumation d’urne sur une propriété privée n'a été reçue, a indiqué jeudi la préfecture de Haute-Corse, interrogée par l'AFP.

Françoise Hardy menait depuis de longues années un combat contre la maladie. Le cancer était apparu dans sa vie dès 2004, prenant plusieurs formes et lui faisant vivre un calvaire.

L'artiste confiait ainsi à Paris Match en 2023 qu'elle voulait "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves". Elle s'était aussi prononcée pour le droit à mourir dans la dignité.

L'artiste, à la mélancolie assumée, avait conquis le public anglo-saxon dans les années 1960, tapant dans l'œil de Mick Jagger et Bob Dylan.

Elle était aussi la seule Française dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps du magazine américain Rolling Stone en 2023.