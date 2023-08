Les Antilliaanse Feesten soufflent leurs 40 bougies avec 30.000 festivaliers

La 40e édition des Antilliaanse Feesten démarrera jeudi et accueillera près de 30.000 festivaliers à Hoogstraten (Anvers). Pendant trois jours, c'est l'un des plus grands festivals européens de musique caribéenne qui tentera d'apporter du soleil et de chasser le temps maussade du mois dernier, avec, entre autres, des performances de Kassav', Vayb et Haila Maria Mompié.