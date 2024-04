Les artistes Alain Bornain et Éric Fourez à l'honneur cet été au BPS22 à Charleroi

Les artistes belges Alain Bornain et Éric Fourez seront mis à l'honneur au BPS22 à Charleroi, de juin à septembre, au travers de deux expositions "qui traitent de la mémoire et du souvenir au travers d'une véritable esthétique de la disparition", annonce mardi le musée d'art de la province de Hainaut dans un communiqué.

En parallèle, le BPS22 initiera un nouveau cycle d'expositions sur le principe de la carte blanche et invitera, pour cette première, le critique d'art et commissaire, Claude Lorent. Ce dernier mettra en avant, dans la Grande Halle, le travail de l'artiste tournaisien Éric Fourez, dont l'itinéraire artistique emmènera le public "Sur les traces de la mer du Nord".

Artiste autodidacte, hanté par l'idée de mémoire et d'effacement, Alain Bornain traite de la disparition, de la transmission ou de l'héritage par le biais de divers médiums (peintures, dessins, installations). Le Genappois investira la salle Pierre Dupont avec "Amourable". Cette exposition monographique d'envergure rassemblera plusieurs séries de nouveaux tableaux, ponctuées de quelques pièces anciennes.

"D'abord intéressé par l'hyperréalisme sur la base de photographies, l'artiste s'en est rapidement distingué en optant pour une peinture à tonalité monochrome bleue, légère et lumineuse, qui lui permet de décliner ses sujets de prédilection que sont les vagues et les vues de la mer du Nord", décrit le musée. "Au fur et à mesure des années, les toiles s'éclaircissent, passent au gris, s'estompent, passent au blanc."

Œuvres éthérées, paysages fascinants, toiles peintes à la manière de tableaux d'école et portraits réalisés au départ de photos enrichiront l'espace du BPS22 du 1er juin au 1er septembre 2024.