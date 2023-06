Les Beatles, quatre garçons toujours fantastiques pour Liverpool

A Liverpool, l'économie repose sur "le football et les Beatles" assure Victoria McDermott, directrice marketing de Cavern City Tours, société propriétaire des "Magical Mystery Tours" et du célèbre Cavern Club où les "Quatre fantastiques" ont fait leurs armes.

"Voici la maison la plus importante de l'histoire du groupe le plus important de la musique contemporaine", clame Dale Roberts, guide des bus "Magical Mystery Tour", qui parcourent les lieux de l'enfance des Beatles.

"Ne tardez pas, sinon vous resterez à Strawberry Fields... Forever!" continue Dale Roberts, singeant le titre bien connu des "Fab' Four" sous les rires de son audience conquise.

La quarantaine de passagers descend de l'autocar pour prendre en photo ou poser devant le pavillon de briques où a grandi Paul McCartney, non loin de la fameuse rue Penny Lane ou du parc Strawberry Fields.

"La première fois que j'ai entendu 'The long and winding road' quand j'avais 10 ans, j'ai pleuré", explique Hiromi Beckstrom, 56 ans, fan japonaise du légendaire quatuor, qui vit désormais aux Etats-Unis et fait ce pèlerinage avec sa fille Alexandra.

Liverpool a bâti sa prospérité au 18e et 19e siècles avec le "commerce triangulaire" - et donc la traite d'être humains contre des matières premières - à l'orée de la révolution industrielle, raconte au micro, entre deux arrêts, Dale Roberts.

- Quatre coups de chance -