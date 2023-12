Les célèbres lettres d'Hollywood fêtent leur centenaire

Dans les années quarante, des riverains s'étaient mobilisés pour la disparition des lettres, endommagées par le temps et des vandales. La chambre de commerce locale y a, elle, vu l'opportunité d'en faire un symbole de la sous-localité. Les quatre dernières lettres ont alors été sacrifiées, tandis que les neuf premières ont été restaurées.

Les lettres blanches, d'une hauteur de 13 mètres, n'ont pas toujours été scintillantes qu'à l'occasion de cet anniversaire. Elles avaient à l'origine été installées, pour une durée d'un an et demi, pour faire la promotion du projet immobilier 'Hollywoodland'.

Devenu iconique pour l'industrie cinématographique qui comptait de nombreux studios à proximité, l'endroit a aussi été le théâtre d'un événement tragique. En 1932, l'actrice Peg Entwistle s'est ainsi suicidée en se jetant de la lettre H.

Malgré son classement en monument historique-culturel de Los Angeles en 1973, l'œuvre a continué à se dégrader, notamment à cause d'une tempête en 1978. Une nouvelle phase de restauration, avec le remplacement des structures en bois par de l'acier et du béton, a cependant pu être menée à la suite d'une campagne initiée par le rockeur Alice Cooper et le patron de Playboy, Hugh Hefner.

D'une longueur de 110 mètres, ce qui est toujours considéré comme le plus grand panneau publicitaire au monde, devrait bénéficier d'une attention particulière lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.